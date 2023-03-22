Лавров: применение боеприпасов с ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что применение боеприпасов с обеднённым ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству.

«Применение боеприпасов с обеднённым ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины, производить качественное незаражённое продовольствие», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом.

Ранее российский президент Владимир Путин, комментируя намерение Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, заявил, что, похоже, Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.