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Лавров: применение боеприпасов с ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что применение боеприпасов с обеднённым ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству.

«Применение боеприпасов с обеднённым ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины, производить качественное незаражённое продовольствие», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом.

Ранее российский президент Владимир Путин, комментируя намерение Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, заявил, что, похоже, Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

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