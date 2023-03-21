Путин: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле

Российский президент Владимир Путин, комментируя намерение Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, заявил, что похоже, Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

Соответствующее заявление российский президент сделал по итогам переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле», — сказал он.

Также Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».