Узнать больше

Путин: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин, комментируя намерение Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, заявил, что похоже, Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.
Путин: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующее заявление российский президент сделал по итогам переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле», — сказал он.

Также Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить