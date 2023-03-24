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МО России: урановые снаряды нанесут непоправимый вред здоровью населения Украины

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RT
Применение урановых боеприпасов нанесёт непоправимый вред здоровью военных и гражданского населения Украины.

Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Несмотря на то что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму», — заявил он.

В Минобороны также отметили, что использование Киевом боеприпасов с обеднённым ураном может обрушить украинский сельхозэкспорт на десятилетия или даже столетия.

Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди ранее сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

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