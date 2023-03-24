МО России: использование снарядов с обеднённым ураном повлияет на сельхозэкспорт Украины

Использование Киевом боеприпасов с обеднённым ураном может обрушить украинский сельхозэкспорт на десятилетия или даже столетия, заявили в Минобороны России.

Начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов напомнил, что значительные посевные площади будут заражены после применения такого оружия, а через транспорт радиоактивные вещества попадут и на другие территории.

«Помимо заражения собственного населения, это нанесёт колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству», — сказал он.

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.