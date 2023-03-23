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Столтенберг оправдал поставку Украине снарядов с ураном следованием международному праву

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Отвечая на вопрос о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном со стороны Великобритании, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса следуют международному праву в рамках поддержки Киева.
Столтенберг оправдал поставку Украине снарядов с ураном следованием международному праву
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всём, что они делают в поддержку Украины», — приводит РИА Новости ответ Столтенберга на вопрос о планах Британии по поставке данных боеприпасов.

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

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