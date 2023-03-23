В ЕС поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов

Лидеры Евросоюза поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, путём совместных закупок и наращивания военного производства.

«Евросовет приветствует достигнутое в Совете ЕС соглашение по срочным поставкам артиллерийских боеприпасов Украине, а также в случае необходимости — ракет, в том числе через совместные закупки и посредством привлечения средств Европейского фонда мира», — цитирует РИА Новости письменные выводы саммита.

Отмечается, что данные поставки должны проводиться без ущерба для обороноспособности стран Европы.

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.