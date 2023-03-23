Ульянов: поставки снарядов с обеднённым ураном плохо скажутся на с/х экспорте с Украины

Поставки Лондоном снарядов с обеднённым ураном Киеву могут негативно повлиять на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины.

Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Поставки Великобританией Киеву бронебойных снарядов, содержащих обеднённый уран, могут негативно сказаться на экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины», — написал Ульянов в Twitter.

Он отметил, что никто не захочет импортировать продукты с радиоактивным загрязнением.

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.