Ульянов: поставки снарядов с обеднённым ураном плохо скажутся на с/х экспорте с Украины
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Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Поставки Великобританией Киеву бронебойных снарядов, содержащих обеднённый уран, могут негативно сказаться на экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины», — написал Ульянов в Twitter.
Он отметил, что никто не захочет импортировать продукты с радиоактивным загрязнением.
Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.
Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.