«Провоцируют эскалацию конфликта»: как страны НАТО наращивают подготовку украинских военных для противостояния России

Экипажи ВСУ закончили обучение по управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Соединённого Королевства на Украину, сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны Великобритании. В течение нескольких недель украинских танкистов обучали управлению и совместной боевой работе на Challenger 2, а также эффективному выявлению и поражению целей. Предполагается, что эти экипажи будут задействованы при украинском контрнаступлении в ближайшие недели. Ведут обучение ВСУ и другие страны НАТО. По мнению экспертов, за счёт таких мер Великобритания и государства альянса всё больше вовлекаются в конфликт на Украине и противостояние с Россией.

Украинские экипажи завершили обучение по управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Соединённого Королевства на Украину, сообщает The Guardian со ссылкой на Минобороны Великобритании.

«Экипажи украинских военнослужащих вернулись на родину, завершив в Великобритании подготовку на британских танках, которые предполагается использовать в контрнаступлении против России», — информирует издание.

Ссылаясь на оборонное ведомство, газета также сообщает, что украинские военные завершили подготовку после того, как в течение нескольких недель под руководством британских инструкторов проходили обучение по эксплуатации танков Challenger 2 «и ведению на них боя».

«Как сообщили в Министерстве обороны (Великобритании. — RT), (украинские. — RT) экипажи прошли подготовку, которая включала инструктаж по руководству, управлению и совместной работе в качестве экипажа танка Challenger 2, а также обучение эффективному выявлению и поражению целей», — уточняет The Guardian.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, которые приводит издание, украинские военнослужащие «возвращаются на родину с более высоким уровнем подготовки и оснащения, однако в не менее опасные условия».

Кроме того, Уоллес, в прошлом месяце посетивший мероприятия по подготовке ВСУ в лагере Бовингтон в Дорсете, отметил, что решимость украинских военных, прошедших подготовку на танках Challenger 2 «на британской земле, действительно вдохновляет».

«Мы продолжим им помогать и делать всё возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.

Бен Уоллес посетил лагерь Бовингтон после того, как премьер-министр Риши Сунак предложил расширить британскую программу военной подготовки ВСУ, включив в неё обучение пилотов и морских пехотинцев.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес

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© Kirsty Wigglesworth

«Подготовка украинских военных, наряду с предоставлением Украине оборудования, имеет крайне важное значение для её обороны, благодаря чему Вооружённые силы Украины обеспечиваются знаниями и возможностями, необходимыми для отражения незаконного и жестокого российского вторжения», — говорится в пресс-релизе Минобороны Великобритании, опубликованном на сайте правительства страны в конце февраля.

Помимо обучения танкистов, Лондон проводит тренировки и для других видов войск. Так, на прошлой неделе вторая группа военнослужащих ВСУ завершила обучение в Великобритании по работе с самоходными гаубицами (САУ) AS90, сообщил представитель Генштаба Вооружённых сил Украины в соцсетях.

Натаскивание ВСУ

Напомним, помимо Великобритании, и другие страны НАТО помогают обучать украинских военных. В частности, администрация США заявила в начале марта, что в страну прибыли два украинских лётчика для тренировок. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, несмотря на проведение такого обучения, Вашингтон по-прежнему пока не намерен рассматривать вопрос поставки Киеву истребителей F-16. По данным местных СМИ, в марте в Соединённые Штаты прибудут ещё до десяти пилотов.

Позднее в том же месяце глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что военная миссия ЕС подготовит более 11 тыс. военнослужащих ВСУ к концу марта и ещё 30 тыс. — к концу года. Как уточнил Боррель, в рамках миссии Евросоюза будут подготовлены экипажи для танков, которые поставят Киеву по линии Североатлантического альянса.

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Кроме того, о подготовке украинских военнослужащих по линии Франция — Великобритания договорились лидеры этих стран Эммануэль Макрон и Риши Сунак. Как говорится на сайте британского правительства в сообщении от 10 марта, активизация усилий Лондона и Парижа путём дальнейшей совместной подготовки военнослужащих ВСУ «может привести в боевую готовность ещё тысячи украинцев». Как уточнил Сунак, стороны намерены обучать украинских морских пехотинцев, добавив, что Киев «должен одержать победу».

В свою очередь, Макрон заявил во время совместной пресс-конференции с британским премьером о намерении Парижа и Лондона помочь Киеву «начать контрнаступление». При этом он пообещал сделать всё, «чтобы этот конфликт не распространился на весь мир».

Впрочем, как сообщает газета The Wall Street Journal, несмотря на обучение ВСУ на Западе и поставки натовской техники, киевский режим не сможет начать «атаку в стиле НАТО» с массированным воздушным ударом, используя самолёты и крылатые ракеты. Как пояснил американский подполковник в отставке Джон Нагл, у режима Зеленского есть только ограниченное количество истребителей и боевых вертолётов, поэтому Киев вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке.

Германия также наряду с другими странами НАТО участвует в подготовке украинских военных. По данным немецкой газеты Die Zeit, ФРГ завершила обучение военнослужащих ВСУ использованию танков Leopard 2. Как уточняется, тренировки длились несколько недель и уже в марте военные вернутся на Украину.

К эксплуатации этих танков готовит украинских военных и Испания. Минобороны страны сообщило в средине марта в Twitter о планах завершить такие тренировки для десяти украинских военных экипажей в Сарагосе.

Танк Leopard 2

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© Martin Meissner

В свою очередь, Минобороны Дании сообщило 22 марта, что его инструкторы приступили к обучению украинских новобранцев на территории Великобритании. Также сообщается, что ранее датские специалисты обучали украинских военных разминированию и вели тактическую подготовку на закрытой местности.

«Заняли лицемерную позицию»

По мнению эксперта РИСИ Сергея Ермакова, тренировка бойцов ВСУ и украинских новобранцев инструкторами Великобритании и целого ряда других стран НАТО говорит о прямом вовлечении практически всего альянса в конфликт на Украине.

«Многие государства альянса, обучая военнослужащих с Украины, провоцируют эскалацию конфликта. Именно под давлением Великобритании, ближайшего союзника США, происходит расширение сети стран, принимающих участие в подготовке ВСУ. При этом и Вашингтон, и натовское руководство заняли хитрую и лицемерную позицию, настаивая на версии о неучастии НАТО в конфликте на Украине. Однако без поддержки Запада киевский режим не мог бы так долго вести боевые действия», — заявил аналитик в беседе с RT.

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Схожего мнения придерживается и старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, страны НАТО действительно всё больше вовлекаются в конфликт на Украине, поскольку наращивают число тренировок для ВСУ на своей территории.

«Подготовка экипажей британских танков, по сути, один из элементов этого процесса. Не стоит забывать, что украинские военные обучались в странах НАТО задолго до начала СВО. Понятно, что Киев готовили к войне, планировали, что он ударит первым. Кроме того, помимо обучения ВСУ, страны НАТО поставляют Украине вооружение, военную технику, боеприпасы», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Аналитики сходятся во мнении, что Лондон помогает Вашингтону привлекать к тренировкам ВСУ и другие страны НАТО.

«Здесь в качестве аргумента приводится североатлантическая солидарность. Англичане и американцы хотят распространить коллективную ответственность и на другие европейские страны. Одним из главных координаторов этих процессов стала именно Великобритания, поскольку она одна из самых антироссийски настроенных держав, желающих во что бы то ни стало сдержать РФ», — сказал Камкин.

Украинские военные в Германии

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Схожей позиции придерживается и Ермаков. По его словам, англосаксонский тандем в лице Вашингтона и Лондона «выступает основным драйвером» в рамках противодействия России на Украине.

«Великобритания играет здесь роль правой руки Вашингтона и пытается стать в Европе главной в сфере обороны и безопасности. Сейчас страна уже не входит в ЕС, но через натовские структуры, через партнёрство между НАТО и ЕС мы слышим, как голос Британии усиливается с целью повлиять на другие страны блока и привлечь их к более активному противодействию России», — заключил эксперт.