Тренировочная миссия: как в ЕС наращивают темпы подготовки украинских военных

Литва увеличивает в 2023 году число военнослужащих ВСУ, для которых организует курсы подготовки, с 500 до 1,5 тыс. человек. Об этом сообщило литовское Минобороны. Отмечается, что часть запланированных курсов будет проводиться в рамках тренировочной миссии ЕС. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что миссия ЕС EUMAM Ukraine «достигла полной операционной мощности». Как отметил Боррель, в Европе выполнят подготовку солдат в соответствии с потребностями Киева. По мнению экспертов, увеличение количества обучаемых военнослужащих ВСУ — общая тенденция в странах Евросоюза. Однако это не сможет помешать российской армии решить все задачи в ходе спецоперации, считают аналитики.

Литва наращивает темпы подготовки украинских военнослужащих, в том числе в рамках миссии ЕС, сообщает литовское Минобороны.

Как отмечается в пресс-релизе на сайте ведомства, если в 2022 году на курсах, организованных Вильнюсом, уже прошли обучение около 500 украинских военнослужащих, то за следующие 12 месяцев ВС Литвы обучат около 1,5 тыс. бойцов, из которых 1,1 тыс. пройдут обучение в Литовской Республике.

«Перенятый опыт не только поможет Украине противостоять текущей агрессии со стороны России, но и пригодится в долгосрочной перспективе для дальнейшей подготовки военнослужащих», — говорится в сообщении.

Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, его страна продолжит поддерживать Украину «всеми возможными способами и столько, сколько потребуется».

«Мы также будем способствовать наращиванию военного потенциала Украины впоследствии: наша помощь призвана помочь Украине одержать победу и гарантировать свою территориальную целостность в долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Вооружённые силы Украины и помогаем повышать их боеспособность не только для реагирования на текущие вызовы, но и для обеспечения сдерживания в будущем», — сказал Анушаускас.

Как информирует пресс-служба литовского Минобороны, в 2022 году инструкторы Вооружённых сил Литвы обучали украинских военнослужащих по целому ряду различных направлений: базовый военный курс, подготовка младших командиров, инструкторов, спецподразделений, обучение взрывным работам и разминированию. Кроме того, прошли подготовку операторы и специалисты по обслуживанию и ремонту военной техники.

Отмечается также, что часть запланированных на 2023 год курсов будет проводиться в рамках недавно запущенной Евросоюзом миссии военной помощи Украине (European Union Military Assistance Mission in Ukraine, EUMAM Ukraine).

Тренировочный полигон

Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил решение по созданию тренировочной миссии ЕС EUMAM Ukraine. Её целью Брюссель назвал содействие повышению боеспособности ВСУ «для эффективного ведения военных операций». На нужды миссии, которая будет длиться как минимум два года, планируется выделить €106,7 млн. В рамках EUMAM Ukraine военных ВСУ будут обучать на территории государств — членов ЕС. Кроме того, как сообщает пресс-служба Евросовета, миссия будет открыта для участия третьих государств.

Спустя почти месяц, 14 ноября, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в рекордные сроки запускает миссию по тренировке 15 тыс. военнослужащих ВСУ. Он также выразил уверенность, что пролонгация масштабной военной помощи Киеву является верной стратегией.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Twitter

© Josep Borrell Fontelles

На следующий день Совет Евросоюза сообщил о запуске EUMAM Ukraine под командованием вице-адмирала Эрве Блежана. В ЕС дополнительно согласовали финансирование в размере €16 млн, чтобы нарастить потенциал ВСУ в рамках работы миссии.

По данным СМИ, штаб-квартиры EUMAM Ukraine будут располагаться в Германии и Польше.

При этом в Испании заявили, что планируют обучить около 2,4 тыс. солдат и ждут их «с распростёртыми объятиями».

Кроме того, Минобороны Норвегии сообщило, что удвоит число инструкторов для обучения военных ВСУ в 2023 году с 75 до 150 человек. Отмечается, что Осло таким образом стремится расширить свой вклад в тренировочную миссию ЕС.

Позднее, 2 декабря, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель информировал, что миссия ЕС EUMAM Ukraine «достигла полной операционной мощности». По его словам, 1,1 тыс. военнослужащих ВСУ уже проходят обучение. Как отметил Боррель, в Европе выполнят подготовку солдат в соответствии с потребностями Вооружённых сил Украины.

«Не делает погоды»

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, увеличение количества обучаемых военнослужащих ВСУ — общая тенденция в странах ЕС, которые участвуют в миссии EUMAM Ukraine.

«Многие страны Евросоюза под давлением Брюсселя и Вашингтона открыли свои полигоны для обучения украинских военнослужащих. Общий тренд говорит о том, что цель всех этих действий — ускорить процесс обучения, чтобы на линию боевого соприкосновения поставлять не пушечное мясо, а обученное. Но жизни украинских военнослужащих ЕС и НАТО не интересуют. Их лишь удручает, что среди всех ими обученных украинских военных наблюдаются большие потери, а также огромный расход военной техники, которую поставляет на Украину Запад», — пояснил Леонков.

По его словам, Литва играет в миссии EUMAM Ukraine далеко не ведущую роль.

«Но Вильнюс согласился принимать участие, поскольку на все эти программы обучения выделяются деньги из бюджета ЕС. Литовские военные, конечно, с удовольствием будут делать вид, что готовят специалистов с Украины, чтобы эти деньги освоить. Потому что у Литвы возможностей зарабатывать не так много. Если бы Вильнюсу сказали обучать ещё больше, он бы это делал, чтобы ему больше платили, но квоты по обучению военнослужащих ВСУ уже в основном распределены и имеют свои пределы», — сказал Леонков.

Также по теме «Вовлечены в противостояние с Россией»: как ЕС реализует программу по подготовке украинских военных Болгария будет обучать солдат ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС по военной помощи Киеву. Об этом сообщило Минобороны республики....

Как заметил эксперт, каждая страна ЕС обучает украинских военных по ряду специальностей.

«Всё это также распределено между государствами Евросоюза, которые задействованы в тренировочной миссии ВСУ. Речь идёт о разделении не только по специализациям, но и по виду, составу: простые военнослужащие, сержантский состав, офицерский состав, узкие специалисты, специалисты сил специальных операций. Между странами это раскидано. Каждое государство готовит определённых специалистов. В Германии — в основном танкистов, в Польше — специалистов на боевые машины пехоты или БТР. Литовские подразделения поставили на обучение борьбе с БПЛА», — рассказал Леонков.

При этом действия на территории, подвергшейся химическому, биологическому, радиационному заражению, — одно из обязательных обучений практически во всех войсках, сообщил Леонков.

«Это необходимо, чтобы личный состав знал, как действовать в случае возникновения такого рода угроз. В этом плане тут ничего особенного не наблюдается», — сказал эксперт.

В то же время, как отметил Леонков, несмотря на то что украинских военных обучают страны ЕС, у них «наблюдаются колоссальные проблемы».

«У ВСУ сейчас сложности с личным составом. Дело в том, что специалисты, обученные до начала спецоперации, уже заканчиваются, если не закончились. А профессионалы в целом ряде военных областей и вовсе отсутствуют. У ВСУ дефицит пилотов, квалифицированных артиллеристов. Сейчас места части дефицитных специалистов занимают иностранные наёмники. И если мы к ним приглядимся — это кадровые офицеры», — утверждает аналитик.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин объяснил, почему ВС Литвы обучают именно украинских младших командиров, инструкторов и спецназ.

«Акцент делается именно на этих категориях военнослужащих, поскольку от них зависит боеспособность подразделения. Это своего рода костяк армии», — сказал эксперт в комментарии RT.

Литовские военные

Gettyimages.ru

© Oleg Nikishin

Однако Подберёзкин усомнился в способности ВС Литвы обеспечить украинским военным должную подготовку.

«Вообще, я не очень понимаю, как литовские офицеры будут учить чему-то солдат ВСУ, если они сами ничего почти не знают, поскольку служат в стране-лимитрофе, которая никогда не воевала, никогда не имела никаких боеспособных вооружённых сил», — заявил аналитик.

Подберёзкин также считает, что, даже если бы у Литвы и у других стран ЕС, принимающих участие в обучении 15 тыс. украинских военных, получилось бы их чему-то обучить, это бы всё равно не повлияло в значительной степени на ход СВО.