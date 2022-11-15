Tagesspiegel: миссия ЕС по подготовке ВСУ спровоцировала разногласия Германии и Польши
Об этом сообщает Der Tagesspiegel.
Отмечается, что недовольство немецких властей вызвало расположение фактической штаб-квартиры миссии в Польше, и в результате на встрече глав МИД ЕС был достигнут компромисс, согласно которому штаб-квартиры миссии будут располагаться в Германии и в Польше.
Также у сторон возникали разногласия в вопросе поставок вооружений Киеву, говорится в материале газеты.
Ранее представительство Чехии в ЕС заявило, что в Европейском союзе официально запустили тренировочную миссию для украинских военных.