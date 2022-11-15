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Tagesspiegel: миссия ЕС по подготовке ВСУ спровоцировала разногласия Германии и Польши

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Миссия Евросоюза по подготовке украинских военных выявила разногласия между Польшей и Германией.

Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Отмечается, что недовольство немецких властей вызвало расположение фактической штаб-квартиры миссии в Польше, и в результате на встрече глав МИД ЕС был достигнут компромисс, согласно которому штаб-квартиры миссии будут располагаться в Германии и в Польше.

Также у сторон возникали разногласия в вопросе поставок вооружений Киеву, говорится в материале газеты.

Ранее представительство Чехии в ЕС заявило, что в Европейском союзе официально запустили тренировочную миссию для украинских военных.

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