Боррель: более тысячи украинских военных проходят обучение в рамках миссии ЕС

Более тысячи украинских солдат проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию ВСУ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Миссия ЕС по содействию Украине достигла полной операционной мощности. 1100 солдат уже проходят обучение», — написал он в Twitter.

По словам Борреля, в Европе выполнят подготовку солдат в соответствии с потребностями ВСУ.

Кроме того, он сообщил о выделении дополнительных €16 млн для закупки Киевом оружия.

В сентябре сообщалось, что Великобритания увеличит продолжительность курса военной подготовки украинцев с трёх до пяти недель.

Минобороны Норвегии заявило, что удвоит число инструкторов для обучения военных ВСУ в 2023 году.