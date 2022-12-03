Боррель: более тысячи украинских военных проходят обучение в рамках миссии ЕС

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Более тысячи украинских солдат проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию ВСУ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Миссия ЕС по содействию Украине достигла полной операционной мощности. 1100 солдат уже проходят обучение», — написал он в Twitter.

По словам Борреля, в Европе выполнят подготовку солдат в соответствии с потребностями ВСУ.

Кроме того, он сообщил о выделении дополнительных €16 млн для закупки Киевом оружия.

В сентябре сообщалось, что Великобритания увеличит продолжительность курса военной подготовки украинцев с трёх до пяти недель.

Минобороны Норвегии заявило, что удвоит число инструкторов для обучения военных ВСУ в 2023 году.

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