военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Sky News: в Британии увеличится длительность курсов подготовки украинских военных

Короткая ссылка
Великобритания увеличит продолжительность курса военной подготовки украинцев с трёх до пяти недель. Об этом сообщает Sky News.
Sky News: в Британии увеличится длительность курсов подготовки украинских военных
  • AP

В материале говорится, что около 4700 военнослужащих уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии. Отмечается, что в Британии планируют тренировать «десятки тысяч украинских солдат».

По данным телеканала, подготовкой военных ВСУ также занимаются военные специалисты из Канады, Нидерландов, Дании, Финляндии, Норвегии и Литвы.

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что страна поставит на Украину подводные беспилотники и научит солдат ВСУ использовать их для разминирования береговой линии.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал анонс Британии о передаче Украине подводных беспилотников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить