Sky News: в Британии увеличится длительность курсов подготовки украинских военных

Великобритания увеличит продолжительность курса военной подготовки украинцев с трёх до пяти недель. Об этом сообщает Sky News.

В материале говорится, что около 4700 военнослужащих уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии. Отмечается, что в Британии планируют тренировать «десятки тысяч украинских солдат».

По данным телеканала, подготовкой военных ВСУ также занимаются военные специалисты из Канады, Нидерландов, Дании, Финляндии, Норвегии и Литвы.

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что страна поставит на Украину подводные беспилотники и научит солдат ВСУ использовать их для разминирования береговой линии.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал анонс Британии о передаче Украине подводных беспилотников.