Военный эксперт Литовкин прокомментировал планы Британии по передаче Украине беспилотников

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал анонс Британии о передаче Украине подводных беспилотников.

По мнению Литовкина, Британия хочет отметиться дополнительной помощью для Украины.

«Вопрос в том, будет ли у Украины черноморское побережье. Азовское море Украина уже потеряла. Возможно, что через пару месяцев Украина может потерять и Чёрное море. Поэтому поставки этих подводных беспилотников для разминирования могут оказаться бесполезной затеей. Политически громкой, но бесполезной», — добавил военный эксперт.

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что страна поставит на Украину подводные беспилотники и научит солдат ВСУ использовать их для разминирования береговой линии.