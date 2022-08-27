Военный эксперт Литовкин прокомментировал планы Британии по передаче Украине беспилотников
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По мнению Литовкина, Британия хочет отметиться дополнительной помощью для Украины.
«Вопрос в том, будет ли у Украины черноморское побережье. Азовское море Украина уже потеряла. Возможно, что через пару месяцев Украина может потерять и Чёрное море. Поэтому поставки этих подводных беспилотников для разминирования могут оказаться бесполезной затеей. Политически громкой, но бесполезной», — добавил военный эксперт.
Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что страна поставит на Украину подводные беспилотники и научит солдат ВСУ использовать их для разминирования береговой линии.