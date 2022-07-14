Захарова заявила, что поставляемое Киеву оружие США приводит к эскалации конфликта

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что оружие, поставляемое Вашингтоном Киеву, продлевает конфликт и приводит к гибели людей.
Захарова заявила, что поставляемое Киеву оружие США приводит к эскалации конфликта
  • РИА Новости

Захарова сообщила, что диппредставительство США на Украине выпустило уведомление для американских граждан, находящихся в стране, в котором потребовало от них немедленно её покинуть, а также избегать посещения мест массового скопления людей и публичных мероприятий, так как «они могут стать военными целями для русских». 

«Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передаёт американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей», — написала дипломат.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок оружия Украине со стороны США повышает угрозу дальнейшей эскалации напряжённости.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

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