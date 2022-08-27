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В Великобритании анонсировали передачу Украине подводных беспилотников

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Британия поставит на Украину подводные беспилотники и обучит солдат ВСУ использовать их для разминирования береговой линии, заявили в Минобороны королевства.
В Великобритании анонсировали передачу Украине подводных беспилотников
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Согласно пресс-релизу ведомства, Киеву поставят шесть машин, которые помогут обнаружить мины на побережье. Отмечается, что три доставят со склада в Великобритании, ещё три закупят дополнительно.

«Это жизненно важное оборудование и инструктаж помогут Украине сделать свои воды безопасными, наладить экспорт зерна и окажет поддержку ВСУ», — заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

В конце июня канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона сообщила о том, что Лондон выделит Украине военную помощь для целей обороны на сумму £1 млрд.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оружие, поставляемое Вашингтоном Киеву, продлевает конфликт и приводит к гибели людей.

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