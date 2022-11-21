Украинские военные начнут обучение в испанском Толедо в конце ноября
«Около 400 украинских военных будут обучаться в центре в Толедо в течение двух месяцев, всего предполагается обучить около 2,4 тыс. солдат», — цитирует его ТАСС.
Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес ранее заявляла, что королевство «ожидает с распростёртыми объятиями» этих украинских солдат.
15 ноября Совет Евросоюза сообщил о запуске тренировочной миссии для украинских военных, она будет работать под командованием вице-адмирала Эрве Блежана.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, Евросоюз в рекордные сроки запускает миссию по тренировке 15 тыс. украинских военнослужащих.
Он уверен, что продолжение широкой военной помощи Киеву является верной военной стратегией.
Венгрия не будет участвовать в миссии Евросоюза.
МИД России заявил, что ЕС идёт по пути эскалации конфликта на Украине.