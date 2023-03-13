Минобороны Испании: на этой неделе завершится обучение ВСУ использованию танков Leopard
В Минобороны Испании сообщили, что на этой неделе завершится обучение украинских военных использованию танков Leopard 2.
- Gettyimages.ru
Об этом ведомство написало в Twitter.
«На этой неделе десять украинских военных экипажей заканчивают обучение в Сарагосе управлению Leopard 2 A4», — сообщили в министерстве.
Ранее обучение ВСУ использованию этих танков закончилось в Германии.
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