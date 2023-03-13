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Минобороны Испании: на этой неделе завершится обучение ВСУ использованию танков Leopard

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В Минобороны Испании сообщили, что на этой неделе завершится обучение украинских военных использованию танков Leopard 2.
Минобороны Испании: на этой неделе завершится обучение ВСУ использованию танков Leopard
  • Gettyimages.ru

Об этом ведомство написало в Twitter.

«На этой неделе десять украинских военных экипажей заканчивают обучение в Сарагосе управлению Leopard 2 A4», — сообщили в министерстве.

Ранее обучение ВСУ использованию этих танков закончилось в Германии.

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