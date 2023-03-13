Zeit: ФРГ завершила обучение украинских военных использованию танков Leopard 2
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- © Gregor Fischer
Об этом информирует газета Zeit.
«Украинские солдаты прошли обучение на Leopard 2», — говорится в публикации.
Отмечается, что тренировки ВСУ длились на протяжении нескольких недель.
Как пишет газета, украинские военные вернутся на Украину уже в марте.
Ранее в Минобороны Германии заявили, что германские танки будут поставлены Киеву по окончании обучения украинских военнослужащих.
13 февраля представитель Минобороны ФРГ Надине Клюгер объявила о старте обучения украинских танковых экипажей управлению Leopard 2.