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Zeit: ФРГ завершила обучение украинских военных использованию танков Leopard 2

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В Германии завершилось обучение украинских военнослужащих использованию немецких танков Leopard 2.
Zeit: ФРГ завершила обучение украинских военных использованию танков Leopard 2
  • AP
  • © Gregor Fischer

Об этом информирует газета Zeit.

«Украинские солдаты прошли обучение на Leopard 2», — говорится в публикации.

Отмечается, что тренировки ВСУ длились на протяжении нескольких недель.

Как пишет газета, украинские военные вернутся на Украину уже в марте.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что германские танки будут поставлены Киеву по окончании обучения украинских военнослужащих.

13 февраля представитель Минобороны ФРГ Надине Клюгер объявила о старте обучения украинских танковых экипажей управлению Leopard 2.

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