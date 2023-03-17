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Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из опасений глобальной войны

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Экс-президент США Дональд Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны.
Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из опасений глобальной войны
  • AP
  • © Ron Johnson

«Каждый день этот прокси-конфликт на Украине продолжается, мы рискуем (начать. — RT) глобальную войну... Наша цель состоит в немедленном полном прекращении боевых действий... Это главная проблема. Нам нужен мир без промедления», — цитирует его ТАСС.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

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