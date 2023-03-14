Минобороны сообщило об инциденте с американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем

Российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве рассказали, что утром 14 марта в районе Крыма был зафиксирован полёт американского беспилотника в направлении госграницы России.

Полёт выполнялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства, отметили в Минобороны.

В связи с обнаружением дрона в воздух были подняты российские истребители.

В результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью, говорится в заявлении министерства.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

В Госдепе сообщали о намерении провести контакты с Россией по поводу инцидента.