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Минобороны сообщило об инциденте с американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем

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RT
Российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.
Минобороны сообщило об инциденте с американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем
  • Американский беспилотник MQ-9 Reaper
  • Gettyimages.ru

В министерстве рассказали, что утром 14 марта в районе Крыма был зафиксирован полёт американского беспилотника в направлении госграницы России.

Полёт выполнялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства, отметили в Минобороны.

В связи с обнаружением дрона в воздух были подняты российские истребители.

В результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью, говорится в заявлении министерства.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

В Госдепе сообщали о намерении провести контакты с Россией по поводу инцидента.

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