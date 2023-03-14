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Госдеп США намерен провести контакты с Россией по поводу упавшего в море дрона MQ-9

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Госдеп США намерен провести контакты с Россией по поводу инцидента с упавшим в районе Чёрного моря американского беспилотника MQ-9.
Госдеп США намерен провести контакты с Россией по поводу упавшего в море дрона MQ-9
  • Gettyimages.ru
  • © Isaac Brekken

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Госдепартамент намерен связаться с российскими официальными лицами и прямо заявить о нашей обеспокоенности по поводу данного инцидента», — цитирует его ТАСС.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

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