Госдеп США намерен провести контакты с Россией по поводу упавшего в море дрона MQ-9

Госдеп США намерен провести контакты с Россией по поводу инцидента с упавшим в районе Чёрного моря американского беспилотника MQ-9.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Госдепартамент намерен связаться с российскими официальными лицами и прямо заявить о нашей обеспокоенности по поводу данного инцидента», — цитирует его ТАСС.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.