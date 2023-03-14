Трамп назвал себя единственным кандидатом, способным предотвратить третью мировую войну

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что является единственным кандидатом в американские лидеры, способным предотвратить третью мировую войну.

«Я единственный кандидат, который может это пообещать. Я предотвращу третью мировую войну», — приводит РИА Новости слова Трампа на митинге его сторонников в штате Айова.

Он отметил, что угроза войны реальна.

Ранее американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что ввод войск Североатлантического альянса на территорию Украины может привести к третьей мировой войне.