Узнать больше

Трамп назвал себя единственным кандидатом, способным предотвратить третью мировую войну

Короткая ссылка
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что является единственным кандидатом в американские лидеры, способным предотвратить третью мировую войну.

«Я единственный кандидат, который может это пообещать. Я предотвращу третью мировую войну», — приводит РИА Новости слова Трампа на митинге его сторонников в штате Айова.

Он отметил, что угроза войны реальна.

Ранее американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что ввод войск Североатлантического альянса на территорию Украины может привести к третьей мировой войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить