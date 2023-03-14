Экс-помощник Рейгана заявил о реальной угрозе войны России и США
«Риск конфликта с Россией реален. Хотя Вашингтон не посылал пехотные или бронетанковые дивизии, но на территории Украины есть войска», — написал Бандоу в статье для 19FortyFive.
По его словам, роль США больше, чем просто контроль за поставками вооружений.
Он отметил, что Вашингтон помогает координировать атаки против российской армии.
Ранее американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что ввод войск Североатлантического альянса на территорию Украины может привести к третьей мировой войне.