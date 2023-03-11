Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что ввод войск Североатлантического альянса на территорию Украины может привести к третьей мировой войне.

По его словам, Западу лучше ещё раз подумать, прежде чем делать что-либо подобное.

«Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введёт войска. Или же это приведёт к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле», — написал политик Янг в Twitter.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что украинцы умирают за интересы стран Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в НАТО не понимают всего происходящего в Артёмовске (Бахмуте) и не владеют ситуацией.