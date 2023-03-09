Секретарь СНБО Украины признал, что украинцы умирают за интересы НАТО

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире украинского телевидения признал, что украинцы умирают за интересы стран Североатлантического альянса.

По его словам, Украине необходимо начинать говорить Западу, что она знает, что украинцы «защищают страны НАТО», а не себя. В том числе он перечислил государства Прибалтики и Польшу.

«Мы сегодня воюем за них, кладём свои жизни, и это нужно говорить вслух», — цитирует его РИА Новости.

Также Данилов заявил, что всё больше жителей Украины выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Он назвал это «очень опасной тенденцией».