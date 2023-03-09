Узнать больше

Секретарь СНБО Украины признал, что украинцы умирают за интересы НАТО

Короткая ссылка
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире украинского телевидения признал, что украинцы умирают за интересы стран Североатлантического альянса.
Секретарь СНБО Украины признал, что украинцы умирают за интересы НАТО
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

По его словам, Украине необходимо начинать говорить Западу, что она знает, что украинцы «защищают страны НАТО», а не себя. В том числе он перечислил государства Прибалтики и Польшу.

«Мы сегодня воюем за них, кладём свои жизни, и это нужно говорить вслух», — цитирует его РИА Новости.

Также Данилов заявил, что всё больше жителей Украины выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Он назвал это «очень опасной тенденцией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить