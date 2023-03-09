В Киеве отметили, что в НАТО не понимают ситуацию вокруг Артёмовска
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Так он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Артёмовск может вскоре оказаться под контролем России.
«Им (НАТО) трудно до конца понять логику войны тут... К таким заявлениям нужно относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они всё-таки не понимают, яркий тому пример — начало войны, когда они считали часы до падения Киева», — цитирует украинского военного чиновника РИА Новости.
Столтенберг ранее заявил, что в НАТО не исключают вероятности перехода Артёмовска под контроль России в ближайшие дни.
Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть Артёмовска (Бахмута).