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В Киеве отметили, что в НАТО не понимают ситуацию вокруг Артёмовска

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Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый утверждает, что в НАТО не понимают всего происходящего в Артёмовске (Бахмуте) и не владеют ситуацией.
В Киеве отметили, что в НАТО не понимают ситуацию вокруг Артёмовска
  • AP
  • © Libkos

Так он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Артёмовск может вскоре оказаться под контролем России.

«Им (НАТО) трудно до конца понять логику войны тут... К таким заявлениям нужно относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они всё-таки не понимают, яркий тому пример — начало войны, когда они считали часы до падения Киева», — цитирует украинского военного чиновника РИА Новости.

Столтенберг ранее заявил, что в НАТО не исключают вероятности перехода Артёмовска под контроль России в ближайшие дни.

Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть Артёмовска (Бахмута).

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