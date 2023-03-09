В Киеве отметили, что в НАТО не понимают ситуацию вокруг Артёмовска

Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый утверждает, что в НАТО не понимают всего происходящего в Артёмовске (Бахмуте) и не владеют ситуацией.

Так он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Артёмовск может вскоре оказаться под контролем России.

«Им (НАТО) трудно до конца понять логику войны тут... К таким заявлениям нужно относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они всё-таки не понимают, яркий тому пример — начало войны, когда они считали часы до падения Киева», — цитирует украинского военного чиновника РИА Новости.

Столтенберг ранее заявил, что в НАТО не исключают вероятности перехода Артёмовска под контроль России в ближайшие дни.

Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть Артёмовска (Бахмута).