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Столтенберг допустил переход Артёмовска под контроль России в ближайшее время

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В НАТО не исключают вероятности перехода Артёмовска под контроль России в ближайшие дни, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг допустил переход Артёмовска под контроль России в ближайшее время
  • РИА Новости

«Мы не можем исключить, что Бахмут (Артёмовск. — RT) падёт в течение ближайших дней», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что это не означает какого-то переломного момента в конфликте, но указывает на необходимость оказания срочной помощи Украине.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что предложит главам Минобороны стран ЕС поставить Киеву имеющиеся на европейских складах боеприпасы.

Он добавил, что не считает, что одномоментное опустошение для поставок Украине складов боеприпасов в странах Европы может представлять угрозу для безопасности самого Евросоюза.

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