Боррель не считает, что опустошение складов боеприпасов Европы может угрожать безопасности
- РИА Новости
«Европейские страны, к счастью для них, не находятся в состоянии войны, поэтому они могут подождать... Я не вижу тут опасности. Почему это опасно?» — сказал политик, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что предложит главам Минобороны стран ЕС поставить Киеву имеющиеся на европейских складах боеприпасы.
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени.