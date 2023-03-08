Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» контролирует всю восточную часть Артёмовска

Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть Артёмовска (Бахмута), сообщил основатель компании Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» заняли всю восточную часть Бахмута. Всё, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», — сказал Пригожин, его слова приводит пресс-служба.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

По информации RT, из-за резкого потепления днём и обильных осадков ночью с начала марта значительная часть дорог, по которым передвигается тяжёлая техника механизированных бригад ВСУ, была размыта, что сделало невозможным быстрое и организованное отступление украинских сухопутных войск из Артёмовска.