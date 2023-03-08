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Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» контролирует всю восточную часть Артёмовска

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Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть Артёмовска (Бахмута), сообщил основатель компании Евгений Пригожин.
Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» контролирует всю восточную часть Артёмовска
  • РИА Новости

«Подразделения ЧВК «Вагнер» заняли всю восточную часть Бахмута. Всё, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», — сказал Пригожин, его слова приводит пресс-служба.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

По информации RT, из-за резкого потепления днём и обильных осадков ночью с начала марта значительная часть дорог, по которым передвигается тяжёлая техника механизированных бригад ВСУ, была размыта, что сделало невозможным быстрое и организованное отступление украинских сухопутных войск из Артёмовска.

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