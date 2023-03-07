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Отступление ВСУ из Артёмовска срывается из-за погоды и дефицита техники

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По информации RT, из-за резкого потепления днём и обильных осадков ночью с начала марта значительная часть дорог, по которым передвигается тяжёлая техника механизированных бригад ВСУ, была размыта, что сделало невозможным быстрое и организованное отступление украинских сухопутных войск из Артёмовска (Бахмута).
Отступление ВСУ из Артёмовска срывается из-за погоды и дефицита техники
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

С утра 6 марта отступление подразделений 214-го батальона, 3-й бригады оперативного назначения, 63-й и 93-й механизированных бригад ВСУ из города значительно замедлилось.

Согласно предварительным данным, из-за размокших дорог и потери нескольких десятков бронетранспортёров МТ-ЛБ и М113 украинские подразделения начали пробиваться из Артёмовска в Часов Яр через оставленные местными жителями частные дома в районе села Богдановка, Берховского водохранилища и деревни Урочище Поповское. Колонны разрушают небольшие строения, которые попадаются на пути, и таким образом прокладывают новые тропы и продвигают пехотные подразделения.

Особенно много проблем отступающим подразделениям ВСУ доставляют американские бронеавтомобили HMMWV. Эти машины составляли значительную часть техники подразделений территориальной обороны и Нацгвардии Украины. Из-за большой массы (почти 5 т) и широкой колёсной базы американские броневики застревают и вязнут в чернозёме, размытом снегом и вспаханном гусеничными БТР и БМП отступающих подразделений.

Предположительно, из-за проблем с американскими БТР с начала отступления погибли и получили ранения не менее 350 украинских военных. Артиллерия поражала скопления живой силы противника в тот момент, когда для вытягивания HMMWV из грязи прибывало несколько транспортных БТР с инженерными подразделениями ВСУ.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска хаотично отступают из Артёмовска (Бахмута) небольшими группами.

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