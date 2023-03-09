Узнать больше

Ле Пен: Украина не сможет победить в конфликте без вступления в него НАТО

Короткая ссылка
Киев не сможет выиграть в конфликте без вступления в него НАТО, заявила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Ле Пен: Украина не сможет победить в конфликте без вступления в него НАТО
  • AP
  • © Libkos

«Украина не выиграет — только при условии, что НАТО придёт ей на помощь», — приводит её слова РИА Новости.

Ле Пен отметила, что вступление НАТО в конфликт будет означать мировую войну.

Ранее российский президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

Глава государства отметил, что именно страны Запада развязали войну на Украине, а Россия использует силу, чтобы её остановить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить