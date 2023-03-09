Ле Пен: Украина не сможет победить в конфликте без вступления в него НАТО

Киев не сможет выиграть в конфликте без вступления в него НАТО, заявила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Украина не выиграет — только при условии, что НАТО придёт ей на помощь», — приводит её слова РИА Новости.

Ле Пен отметила, что вступление НАТО в конфликт будет означать мировую войну.

Ранее российский президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

Глава государства отметил, что именно страны Запада развязали войну на Украине, а Россия использует силу, чтобы её остановить.