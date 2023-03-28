Российские военные уничтожили две украинские РЛС производства США

Российские военные уничтожили две украинские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50 производства США на авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады Южного военного округа поражены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — цитирует РИА Новости военного.

По его словам, в районе Новобахмутовки уничтожен украинский миномёт с расчётом.

Он добавил, что группировка «Юг» уничтожила до десяти украинских военных на донецком направлении.

Ранее в Минобороны России заявляли, что российские ВС уничтожили на Херсонском направлении свыше 40 боевиков ВСУ и артиллерийскую систему М777.