ВС России уничтожили ещё три украинские РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили ещё три украинские РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

«Уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районах населённых пунктов Шандриголово Донецкой Народной Республики, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области», — сообщили в министерстве.

Также в Минобороны России заявляли, что российские ВС уничтожили на Херсонском направлении свыше 40 боевиков ВСУ и артиллерийскую систему М777.