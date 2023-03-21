ВС России уничтожили ещё три украинские РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37
- РИА Новости
«Уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районах населённых пунктов Шандриголово Донецкой Народной Республики, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области», — сообщили в министерстве.
Также в Минобороны России заявляли, что российские ВС уничтожили на Херсонском направлении свыше 40 боевиков ВСУ и артиллерийскую систему М777.