Пушилин: российские подразделения подошли почти вплотную к ж/д станции в Артёмовске

В центральной части Артёмовска (Бахмута) в ДНР идут бои, российские подразделения подошли практически вплотную к ж/д станции, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас бои очень активно идут в центральной части города», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин отметил, что российские подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции, из-за чего ВСУ вынуждены отступать на ранее заготовленные позиции в западной части Артёмовска.

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин 31 марта сообщил, что украинские войска не бегут из Артёмовска, однако несут очень серьёзные потери там.

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.