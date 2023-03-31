Основатель Группы Вагнера Пригожин заявил, что украинские войска не бегут из Артёмовска

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинские войска не бегут из Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.
Основатель Группы Вагнера Пригожин заявил, что украинские войска не бегут из Артёмовска
  • AP
  • © Libkos

Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба. Он прокомментировал информацию из соцсетей о том, что солдаты ВСУ бегут из города.

По его словам, «украинская армия никуда не бежит». При этом он заявил, что ВСУ несут очень серьёзные потери в боях за Артёмовск.

Пригожин добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в городе и берут под контроль каждое здание. 

Также он назвал важным аспектом «удержание флангов». 

Ранее Пригожин заявил, что битва за Артёмовск планомерно уничтожает украинскую армию с иностранными подразделениями.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о почти полной зачистке промзоны в Артёмовске.

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