Российские войска сорвали четыре попытки ВСУ провести разведку боем

ВС России предотвратили четыре попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Противник предпринял четыре безуспешных попытки провести разведку боем... Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии все атаки отражены, уничтожено до 20 боевиков», — сказал он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ночь на 3 апреля заявил, что российские бойцы водрузили российский флаг над городской администрацией Артёмовска.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов выступил с утверждением, что в Артёмовске идёт ожесточённый бой.