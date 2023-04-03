Советник Белого дома Кирби заявил, что в Артёмовске идёт ожесточённый бой

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов выступил с утверждением, что в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике идёт ожесточённый бой.
Советник Белого дома Кирби заявил, что в Артёмовске идёт ожесточённый бой
  • AP

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ночь на 3 апреля заявил, что российские бойцы водрузили российский флаг над городской администрацией Артёмовска.

«Всё ещё идёт довольно ожесточённый бой», — сказал Кирби. Его цитирует РИА Новости.

При этом он заявил, что не может подтвердить данные о взятии российскими силами под контроль административного здания в Артёмовске.

Пригожин также сообщал, что украинские войска сосредоточены в западных районах Артёмовска.

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