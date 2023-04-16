Штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер»: в Минобороны России заявили об освобождении двух кварталов Артёмовска

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной частях Артёмовска, заявили в Минобороны РФ. Днём ранее в ведомстве заявили о взятии под контроль ещё двух районов этого города. Между тем на других направлениях поражены диверсионно-разведывательные группы противника, склады с боеприпасами, командные пункты и другие объекты.

В Минобороны РФ заявили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль два квартала в Артёмовске.

«На Донецком направлении штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождено два квартала в северо-западной и юго-восточной частях Артёмовска», — заявили в ведомстве.

Днём ранее в МО РФ также сообщили о взятии под контроль двух кварталов этого города, расположенных на северной и южной окраинах.

В Минобороны добавили, что подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Тем временем авиация, ракетные войска и артиллерия группировки войск «Южная» поразили подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ, пытавшиеся контратаковать позиции российских войск, а также 54-й механизированной бригады ВСУ. В течение суток авиация совершила шесть вылетов в этом районе. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи.

Суммарно противник потерял на этом направлении до 145 военнослужащих ВСУ, два танка, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также пусковую установку РСЗО «Ураган».

В то же время на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районе Угледара и Новосёлки (ДНР). Наряду с этим пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.

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За сутки на данных направлениях противник потерял свыше 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30. Кроме того, в Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Херсонском направлении потери противника составили свыше 30 украинских военных, три автомобиля, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».

На Купянском направлении огнём артиллерии группировки войск «Западная» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов, находящихся в Луганской Народной Республике. Кроме того, на территориях ЛНР и Харьковской области пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на этих направлениях уничтожены до 35 украинских военных, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

В свою очередь, на Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов ЛНР и ДНР.

В общей сложности противник потерял на данном направлении до 80 украинских военных, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также гаубицу Д-30 и три склада боеприпасов.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировки ВС РФ нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

По данным Минобороны РФ, на территории ДНР и Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Наряду с этим уничтожено четыре украинских беспилотника.

Корреспондент RT — о применении дронов в СВО

Корреспондент RT Мурад Газдиев подготовил сюжет об использовании дронов в зоне СВО. Он отметил, что российские военные успешно применяют дроны-камикадзе для ударов по образцам западной техники, поставки которой Киеву продолжаются.

Как отметил Газдиев, конфликт на Украине спровоцировал гонку вооружений в области дронов.

Он также побеседовал с российскими военнослужащими об украинских дронах, изготовленных из доступных в открытой продаже компонентов. Военный рассказал, что стоимость такого аппарата может варьироваться от 20 тыс. до 35 тыс. рублей.