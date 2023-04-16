Кадыров рассказал о выходе спецназа «Ахмат» из окружения в районе Белогоровки

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как бойцы спецназа «Ахмат» пять дней отбивали атаки ВСУ, находясь в окружении в районе Белогоровки.
Кадыров рассказал о выходе спецназа «Ахмат» из окружения в районе Белогоровки
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«В последнее время я очень переживал за судьбу нескольких бойцов спецназа «Ахмат», которые оказались окружены в одном здании в районе Белогоровки», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, бойцы пять суток отражали атаки украинских военных и уничтожили много солдат противника.

Он отметил, что командир группы с позывным Малой смог найти брешь в порядках бойцов ВСУ и вывести своё подразделение из окружения.

Ранее сообщалось, что Кадыров призвал освобождённых из украинского плена чеченцев вернуться на фронт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить