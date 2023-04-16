Кадыров рассказал о выходе спецназа «Ахмат» из окружения в районе Белогоровки
- РИА Новости
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«В последнее время я очень переживал за судьбу нескольких бойцов спецназа «Ахмат», которые оказались окружены в одном здании в районе Белогоровки», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По его словам, бойцы пять суток отражали атаки украинских военных и уничтожили много солдат противника.
Он отметил, что командир группы с позывным Малой смог найти брешь в порядках бойцов ВСУ и вывести своё подразделение из окружения.
Ранее сообщалось, что Кадыров призвал освобождённых из украинского плена чеченцев вернуться на фронт.