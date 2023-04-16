Кадыров призвал освобождённых из плена чеченцев вернуться на фронт

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Глава Чечни Разман Кадыров призвал вернувшихся из украинского плена чеченцев вернуться на фронт.

«В Грозный сегодня вернулись из украинского плена пятеро чеченских бойцов... Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую», — написал он в своём Telegram.

Кадыров отметил, что именно по этой причине не стал встречаться с освобождёнными бойцами и назвал это «вопросом чести». По мнению главы региона, они должны доказать, что не избегали боя и не искали возможности сложить оружие.

«Конечно, плен — не преступление. Я все понимаю. И мы рады, что бойцы остались живы. За час до своего пленения они связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел», — добавил Кадыров.

Глава Чечни отметил свою вину в том, что бойцы оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации.

Ранее сообщалось, что чеченские военные попали в плен в декабре 2022 года в результате получения контузии.

Вернувшиеся в российский регион бойцы не стали делиться подробностями обращения с ними в плену, лишь один, отвечая на вопрос по поводу того, как обращались с ним, сказал: «Так себе».

До этого Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

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