Кадыров призвал освобождённых из плена чеченцев вернуться на фронт

Глава Чечни Разман Кадыров призвал вернувшихся из украинского плена чеченцев вернуться на фронт.

«В Грозный сегодня вернулись из украинского плена пятеро чеченских бойцов... Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую», — написал он в своём Telegram.

Кадыров отметил, что именно по этой причине не стал встречаться с освобождёнными бойцами и назвал это «вопросом чести». По мнению главы региона, они должны доказать, что не избегали боя и не искали возможности сложить оружие.

«Конечно, плен — не преступление. Я все понимаю. И мы рады, что бойцы остались живы. За час до своего пленения они связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел», — добавил Кадыров.

Глава Чечни отметил свою вину в том, что бойцы оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации.

Ранее сообщалось, что чеченские военные попали в плен в декабре 2022 года в результате получения контузии.

Вернувшиеся в российский регион бойцы не стали делиться подробностями обращения с ними в плену, лишь один, отвечая на вопрос по поводу того, как обращались с ним, сказал: «Так себе».

До этого Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.