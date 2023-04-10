Минобороны: 10 апреля с подконтрольной Киеву территории возвращены 106 российских военных

Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В конце марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что украинской стороной были переданы России пять тяжелораненых военнослужащих.