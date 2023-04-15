Пять российских военных вернулись в Чечню из украинского плена

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Пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.
Пять российских военных вернулись в Чечню из украинского плена
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в региональном парламенте их встретили родственники и ряд официальных лиц.

Отмечается, что бойцы попали в плен в декабре 2022 года в результате получения контузии.

«С тех пор как наш глава Рамзан Ахматович узнал о случившемся, ни на день не останавливали переговоры по их освобождению. Он приложил все усилия, чтобы вернуть наших братьев домой», — рассказал председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Вернувшиеся в российский регион бойцы не стали делиться подробностями обращения с ними в плену, лишь один, отвечая на вопрос по поводу того, как обращались с ним, сказал: «Так себе».

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

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