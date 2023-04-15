Пять российских военных вернулись в Чечню из украинского плена
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, в региональном парламенте их встретили родственники и ряд официальных лиц.
Отмечается, что бойцы попали в плен в декабре 2022 года в результате получения контузии.
«С тех пор как наш глава Рамзан Ахматович узнал о случившемся, ни на день не останавливали переговоры по их освобождению. Он приложил все усилия, чтобы вернуть наших братьев домой», — рассказал председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
Вернувшиеся в российский регион бойцы не стали делиться подробностями обращения с ними в плену, лишь один, отвечая на вопрос по поводу того, как обращались с ним, сказал: «Так себе».
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.