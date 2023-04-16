Российская армия поразила командные пункты украинской теробороны в ДНР и Запорожской области
- РИА Новости
«В районах населённых пунктах Ямполовка Донецкой Народной Республики и Зализничное Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны», — говорится в сводке военного ведомства.
Также сообщается, что было нанесено огневое поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях.
Ранее стало известно, что российские военные уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении, а также сорвали две ротации подразделений ВСУ на позициях в районе Стельмаховки и Двуречной.