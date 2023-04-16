Российская армия поразила командные пункты украинской теробороны в ДНР и Запорожской области

Авиация и артиллерия ВС России поразили командные пункты бригад территориальной обороны Украины в ДНР и Запорожской области, сообщает российское Минобороны.

«В районах населённых пунктах Ямполовка Донецкой Народной Республики и Зализничное Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается, что было нанесено огневое поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении, а также сорвали две ротации подразделений ВСУ на позициях в районе Стельмаховки и Двуречной.