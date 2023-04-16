ВС России уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении

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Российские военные уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении, а также сорвали две ротации подразделений ВСУ на позициях в районе Стельмаховки и Двуречной.
ВС России уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-центре группировки «Запад».

Также разведывательная группа бригады спецназначения вскрыла укрытие противника, которое затем было уничтожено расчётом самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» под командованием старшего сержанта Алексея Попова.

«В ходе контрбатарейной борьбы комплексным применением расчётов РСЗО «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожено орудие Д-20 в районе населённого пункта Кучеровка», — сказали в Минобороны.

Накануне стало известно, что российские военные уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении.

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