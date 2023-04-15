ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении

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Российские военные уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на Купянском направлении. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника», — приводит РИА Новости его слова.

Шепелявцев добавил, что российские военные сорвали две ротации ВСУ на передовой в районе населённых пунктов Синьковка и Двуречное.

Также стало известно, что российские военные уничтожили два украинских склада с боеприпасами и орудие Д-20 в Харьковской области.

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