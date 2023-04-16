«Мобильность и моментальная готовность»: «Росэлектроника» модернизирует ружьё-антидрон «Пищаль-ПРО»

Холдинг «Росэлектроника» намерен модернизировать ружьё-антидрон «Пищаль-ПРО» для борьбы с новыми моделями БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Комплекс «Пищаль-ПРО» предназначен для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников. Устройство весом 3,5 кг обладает дальностью поражения 2 км. Помимо «Пищали-ПРО», «Росэлектроника» также предлагает заказчикам стационарную систему борьбы с дронами «Купол-ПРО», которая создаёт непроницаемую для БПЛА полусферу радиусом около 2 км. По словам аналитиков, в России сейчас активно развивается производство различных средств противодействия БПЛА. При этом эксперты отмечают, что такие устройства могут быть полезны не только в армии, но и в гражданской сфере.

Комплекс противодействия беспилотникам «Пищаль-ПРО» будет обновлён для борьбы с новыми моделями БПЛА. Об этом сообщил холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

«Ведутся работы по модернизации изделия «Пищаль-ПРО», планируется добавить дополнительный диапазон подавления спутниковых навигационных систем, на которые в настоящее время настроены новые модели БЛА. Это даст возможность противодействовать дронам, которые применяют для навигации дополнительные диапазоны частот», — приводит ТАСС заявление пресс-службы компании.

По словам военного эксперта Юрия Лямина, устройства, подобные «Пищали-ПРО», необходимо обновлять, чтобы они могли поражать определённые типы целей.

«Такие комплексы, как «Пищаль-ПРО», являются ручными, поэтому разработчикам при их создании всегда приходится искать компромиссы между лёгкостью, удобством в носке и эффективностью. По этой причине диапазон частот, по которым они действуют, ограничен. В ходе боевых действий выявляются основные частоты, на которых работают беспилотники противника, после чего под них уже подстраивают устройства. Это естественный процесс», — сказал аналитик в беседе с RT.

Напомним, комплекс «Пищаль-ПРО» разработан специалистами концерна «Автоматика» (входит в «Росэлектронику»). Он предназначен для подавления каналов связи, управления и навигации БПЛА одновременно в пяти диапазонах.

Как отмечается на сайте «Ростеха», аппарат является одним из самых лёгких в классе переносных устройств — его вес составляет всего 3,5 кг.

«Пищаль-ПРО» может применяться как стационарно, так и во время движения. Работа с таким комплексом интуитивно понятна и не требует специальной подготовки.

Дальность поражения комплекса достигает 2 км при условии прямой видимости. Разработчики подчёркивают, что излучение «Пищали-ПРО» поражает только дроны, не нарушая при этом работу другого радиолокационного оборудования. Эта особенность позволяет использовать данный комплекс в «аэропортах и других промышленных объектах».

В 2023 году разработка была представлена на выставке IDEX в Абу-Даби. По словам генерального директора концерна «Автоматика» Андрея Моторко, «Пищаль-ПРО» пользуется спросом не только в России, но и за рубежом.

«Учитывая высочайшую мобильность и моментальную готовность к применению, «Пищаль-ПРО» используется для обеспечения оперативной защиты от дронов, которые производят разведку либо могут причинить вред инфраструктуре. В настоящее время изделие пользуется большой популярностью в России и за рубежом — заказы поступают как от силовых структур, так и от промышленных предприятий», — приводит его слова пресс-служба «Ростеха».

Под защитой «Купола-ПРО»

Стоит отметить, что, помимо «Пищали-ПРО», специалисты «Автоматики» разработали ещё один аппарат для борьбы с дронами — «Купол-ПРО».

В концерне указали, что этот комплекс «предназначен для воздействия на каналы навигации, управления и передачи информации БПЛА с целью воспрепятствования функционированию БПЛА в воздушном пространстве объекта».

«Купол-ПРО» представляет собой стационарную установку, которая способна создавать вокруг себя «непроницаемую» для дронов зону.

«При включении мгновенно создается «непроницаемая» для БЛА защитная полусфера радиусом не менее 2 км одновременно в десяти частотных диапазонах, чем обеспечивается эффективное противодействие нарушителю вне зависимости от количества и направлений налёта БЛА», — сообщается на сайте «Автоматики».

Аналогичные разработки ведутся и на других российских предприятиях. Так, специалисты НИИ «Вектор» создали устройство подавления дронов «Серп-ВС».

Как и «Купол-ПРО», «Серп-ВС» работает стационарно. По словам разработчиков, устройство «предназначено для подавления каналов управления беспилотного летательного аппарата» и нарушения работы «бортового приёмника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем».

«В результате работы системы «Серп-ВС» оператор БПЛА теряет возможность управлять полётом, а сам БПЛА не получает информацию о своём положении в пространстве и не может выполнять полётное задание автономно», — говорится на сайте НИИ «Вектор».

Дальность действия установки достигает 3 км. Она способна подавлять сигналы GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, GSM 900 и Wi-Fi.

В свою очередь, АО «Лаборатория ППШ» (противодействие промышленному шпионажу) предлагает заказчикам ружья-антидроны ЛПД-800 и ЛПД-801. Аппараты могут блокировать сигналы спутниковых систем и пресекать несанкционированную передачу данных.

Работает в этом направлении и «Лаборатория Касперского» в рамках проекта Kaspersky Antidrone. Созданная компанией установка способна защищать «воздушное пространство от дронов, обеспечивая обнаружение, классификацию и нейтрализацию беспилотных летающих аппаратов на объектах любого масштаба».

Кроме того, из данных Минобороны РФ следует, что российские военные используют разработанный московским оборонным концерном «Созвездие» комплекс РЭБ «Силок», который способен подавлять аппаратуру БПЛА на расстоянии до 4 км.

Разработки в области борьбы с дронами активно ведёт также один из ведущих российских производителей БПЛА — Zala Aero Group (входит в концерн «Калашников»). В частности, в компании создали ружьё-антидрон REX-1. Радиус его действия составляет 2 км, а продолжительность непрерывной работы без подзарядки — три часа.

«Стали необходимостью»

По словам аналитиков, появление антидронных ружей и других подобных средств РЭБ обусловлено всё более широким использованием БПЛА в военной и гражданской сферах.

Российский военный с ружьём-антидроном

РИА Новости

«Создание систем РЭБ для борьбы с беспилотниками стало естественной реакцией на появление нового оружия — дронов. Развитие подобных устройств идёт активно, но в то же время несколько запаздывает, так как беспилотники появились раньше и идут первым эшелоном, а вторым — уже оружие против них. Эта отрасль разрастается, есть уже много систем и много разработчиков, эффективность продукции растёт», — заметил в разговоре с RT генеральный директор АО «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.

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Как указывает Юрий Лямин, в ходе СВО устройства для борьбы с дронами фактически стали неотъемлемой частью снаряжения подразделений.

«Подобный класс устройств уже стал необходимостью. И в будущем ситуация не поменяется, так как малые коммерческие БПЛА, против которых предназначены эти средства РЭБ, используются всё более массово. Эта тенденция наметилась ещё в Сирии и в ряде других локальных конфликтов. А в ходе СВО уже идёт повсеместное использование дронов», — пояснил специалист.

При этом эксперты полагают, что антидронные устройства могут использоваться и в гражданской сфере, например в аэропортах.

«Все воздушные гавани уже снабжаются системами борьбы с беспилотниками, так как дроны представляют большую опасность для аэропортов, в том числе гражданских. Уже был не один случай, когда БПЛА появлялись прямо перед посадкой самолётов. Они могут попасть в двигатель, что чревато авариями. С этой угрозой борются, в том числе используя ружья-антидроны», — рассказал Багдасарян.

Юрий Лямин добавил, что устройства для противодействия БПЛА могут быть также полезны для обеспечения безопасности в ходе массовых мероприятий и защиты от промышленного шпионажа.

«Несколько лет тому назад была совершена попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с помощью квадрокоптера. Дрон с взрывчаткой попытался тогда подлететь к трибуне, на которой находился политик. Помимо этого, дроны могут использоваться для коммерческого шпионажа или незаконных съёмок. Соответственно, комплексы борьбы с БПЛА очень важны сейчас в гражданской сфере, чтобы купировать такие угрозы», — заключил Лямин.