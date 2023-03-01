«Многофункциональная платформа»: какие задачи в ходе СВО выполняют БПЛА «Иноходец»

Беспилотник ВКС РФ «Иноходец» поразил командно-наблюдательный пункт батальона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Военное ведомство также опубликовало видео боевого применения этих дронов. БПЛА «Иноходец» был разработан в компании «Кронштадт». Аппарат может выполнять как ударные, так и разведывательные функции. Опрошенные RT эксперты назвали «Иноходец» многофункциональным дроном и отметили, что такие машины сегодня востребованы в российских войсках.

Российские беспилотники «Иноходец» («Орион») уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона ВСУ в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчёт новейшего беспилотного летательного аппарата «Иноходец» Воздушно-космических сил России уничтожил командно-наблюдательный пункт батальона ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — сообщается на сайте военного ведомства.

На опубликованных МО РФ кадрах видно, как на БПЛА загружается боекомплект, после чего аппарат в тёмное время суток поднимается в воздух. Затем операторы «Иноходца» вычисляют цель и наносят по ней удар. Как отмечается в материалах МО РФ, объект противника был поражён управляемым авиационным боеприпасом.

В Минобороны добавили, что задействованные в специальной военной операции БПЛА «осуществляют разведку, корректирование огня, а также боевое применение средств поражения по целям».

Стоит отметить, что ранее Минобороны уже сообщало об использовании «Иноходца» в рамках СВО. В частности, в марте 2022 года министерство опубликовало кадры уничтожения укреплений и военной техники ВСУ высокоточным ракетным вооружением, установленным на данном дроне.

«Иноходец» и «Сириус»

Беспилотники «Иноходец» были разработаны специалистами компании «Кронштадт». В экспортной версии он называется «Орион-Э».

Как отмечается на сайте разработчика, «Иноходец» является единственным российским дроном в категории средневысотных БПЛА большой продолжительности полёта, также известных как MALE (Medium-altitude Long-Endurance).

Помимо нанесения ударов, данный дрон способен осуществлять воздушную разведку и патрулирование, определять координаты наземных и надводных объектов, а также проводить топографическую съёмку местности.

«Диапазон применения БЛА варьируется от разведывательного и информационного обеспечения армии до противопожарной безопасности и доставки грузов в труднодоступные районы», — указано в материалах «Кронштадта».

Боевая работа БПЛА «Иноходец»

Планер аппарата полностью изготовлен из углеволокна, «включая силовой набор конструкции». Кроме того, в производстве данных комплексов применяются «уникальные передовые технологии и современные автоматизированные средства объективного контроля качества», говорят в компании.

При создании «Иноходца» была впервые внедрена энергоэффективная электроимпульсная противообледенительная система. Благодаря этому решению комплекс способен выполнять поставленные задачи даже в самых суровых погодных условиях.

Дрон также оборудован системами наблюдения и получения необходимой информации в режиме реального времени.

Благодаря экономичному двигателю комплекс может находиться в режиме полёта до 24 часов, а установленная на борту «Иноходца» автономная радиолокационная система определения координат позволяет автоматически производить взлёт и посадку аппарата в условиях отсутствия спутниковой навигации или подавления сигналов.

В свою очередь, низкая акустическая заметность дрона снижает вероятность его обнаружения и позволяет оператору вести бесшумное наблюдение.

По данным «Кронштадта», максимальная взлётная масса «Иноходца» достигает 1 т, предельная масса полезной нагрузки — 200 кг, высота полёта — 7500 м, а радиус действия по радиоканалу — 300 км. Крейсерская скорость аппарата варьируется от 120 до 200 км/ч.

БПЛА «Орион» («Иноходец»)

© Компания «Кронштадт»

В комплекс «Иноходец», помимо самого дрона, входят также пункт управления (занимается управлением БПЛА, планированием полёта и обработкой данных), модуль технического обеспечения, модуль управления взлётом и посадкой, радиомодуль (передаёт команды управления на БПЛА и телеметрическую информацию), а также различные специальные нагрузки, которые устанавливаются на аппарат в зависимости от его модификации.

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«Иноходцы» начали поступать в войска ещё в 2020 году. Об этом на заседании итоговой коллегии Министерства обороны России сообщил тогда глава ведомства Сергей Шойгу.

В августе 2022 года на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» Минобороны РФ подписало ряд контрактов, в том числе и на поставку беспилотников «Иноходец». В том же месяце представители «Кронштадта» сообщили, что работы по выполнению этого заказа уже начались.

Кроме того, на форуме «Армия-2022» стало известно об испытании «Иноходца» с радиолокационной станцией на борту.

«Действительно, бортовая радиолокационная станция — одна из предусмотренных целевых нагрузок. На данный момент этот БЛА находится на стадии лётных испытаний», — сообщили тогда в пресс-службе компании в ответ на вопрос о том, на какой стадии находится проект «Ориона» в версии с бортовой РЛС.

Помимо Минобороны РФ, «Иноходцем» также интересуются и за рубежом. Об этом, в частности, в марте 2022 года сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС). В ведомстве отметили, что по поводу продажи БПЛА велись переговоры с рядом иностранных заказчиков.

Экспортная версия дрона уже демонстрировалась на нескольких международных выставках вооружений, в том числе на прошедшей в феврале этого года Aero India 2023.

Стоит отметить, что в данный момент идут работы также над дальнейшим развитием «Иноходца», который в разных источниках называется «Иноходец-РУ» или «Сириус».

Как отметил в январе 2022 года главком ВКС генерал армии Сергей Суровикин, первая серийная поставка этих дронов намечена на 2023 год.

В отличие от «Иноходца», он имеет два двигателя и увеличенную взлётную массу. Дальность действия дрона будет достигать около 3 тыс. км.

«Увеличить ударную мощь»

По словам экспертов, «Иноходец» — многофункциональная платформа.

«Иноходец», он же «Орион», — это многофункциональная платформа, которая в зависимости от установленного на ней оборудования может выполнять различные функции. В частности, он может использоваться как разведывательный беспилотник. Но одновременно с этим данный БПЛА способен наносить удары. Его оружие, по сути, представляет собой авиационную версию противотанковой управляемой ракеты», — рассказал в беседе с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

БПЛА «Орион» («Иноходец»)

© Компания «Кронштадт»

В свою очередь, директор Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслав Пшихопов отметил, что при создании «Иноходца» удалось решить множество серьёзных проблем.

«Созданием этой машины занималась очень профессиональная команда. И в рамках этого проекта, насколько я знаю, разработчикам приходилось решать множество сопутствующих технических задач. И надо сказать, что им это с успехом удалось сделать», — сказал специалист в разговоре с RT.

По мнению аналитиков, сейчас перед отечественным ВПК стоит задача нарастить поставки таких машин в войска.

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«Хотелось бы, чтобы таких дронов было больше. Чем больше эффективных средств поражения будет у военных, тем лучше. Конечно, все задачи на поле боя ими не решить. Но для поражения определённых целей, например в глубоком тылу противника, такие аппараты очень востребованы», — сказал Роман Гусаров.

Он добавил, что в России, помимо «Иноходцев», сейчас развивается целая линейка дронов.

«Сейчас очень много дронов используется или разрабатывается. Спектр их применения довольно широкий. Например, военные активно применяют компактные гражданские дроны. Их часто используют для разведки штурмовые отряды. Такие БПЛА показывают высокую эффективность, и их надо поставлять в большом количестве. Затем, конечно, есть разведывательные системы, которые летают на больших высотах и помогают выявлять цели и наводить артиллерию, а также осуществлять визуальный контроль поражения объекта», — сказал Роман Гусаров.

Ещё один тип БПЛА — ударные дроны-камикадзе. К ним относятся, например, используемые в ВС РФ «Куб» и «Ланцет». В России также ведутся работы над созданием БПЛА тяжёлого класса С-70 «Охотник», сказал аналитик.

«Охотник» — это уже практически большой самолёт, только без пилота. Такие машины нужны для решения тактических задач. С-70 смогут, в частности, работать в группе с истребителем пятого поколения Су-57, который будет наводить их на цели. На данный момент ни у кого в мире таких систем нет, но многие страны над ними работают, в том числе и Россия. При успешной реализации подобные разработки позволят существенно увеличить ударную мощь российской боевой авиации», — заключил Роман Гусаров.