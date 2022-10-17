«Выполняют боевые задачи»: Минобороны показало применение электромагнитных комплексов борьбы с БПЛА

Российское Минобороны продемонстрировало кадры применения электромагнитных комплексов в зоне СВО. В оборонном ведомстве отметили, что подобные комплексы способны нарушать работу электроники БПЛА противника с помощью электромагнитного импульса. Сегодня в России производится широкая линейка устройств подобного типа, в том числе ружья-антидроны ЛПД-801, «Ступор» и REX-1. По словам аналитиков, комплексы по борьбе с дронами крайне востребованы в войсках из-за активного использования БПЛА на поле боя.

Минобороны РФ опубликовало видео применения электромагнитных комплексов для борьбы с дронами в ходе спецоперации на Украине.

Как отмечается в комментарии министерства, такие устройства используются в том числе для прикрытия артиллерийских подразделений. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий направляет ружье-антидрон на беспилотники в зоне работы расчётов РСЗО «Ураган».

«В районах дислокации и боевых позиций подразделения артиллерии находятся под защитой электромагнитных комплексов, расчёты которых ведут наблюдение за воздушным пространством и в случае обнаружения дронов противника, уничтожают их электромагнитным импульсом», — указано на сайте оборонного ведомства.

Расчеты РСЗО «Ураган» выполняют боевые задачи в зоне СВО под прикрытием расчетов электромагнитных комплексов

При этом в МО РФ не уточнили, о каком типе электромагнитных комплексов идёт речь.

«Ступор» для дрона

Стоит отметить, что в России разработкой подобного оружия против дронов занимаются сразу несколько компаний.

Так, в «Лаборатории ППШ» (противодействие промышленному шпионажу) было создано ружьё-антидрон ЛПД-801, которое относится к классу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По словам разработчиков, комплекс предназначен для нейтрализации дронов в запрещённых для полётов зонах. Ружьё способно блокировать сигналы Wi-Fi, Bluetooth, спутниковых систем GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и пресекать несанкционированную передачу данных.

Изделие работает в трёх диапазонах рабочих частот. Длина ружья-антидрона составляет чуть меньше метра при весе в 3,5 кг. Максимальная мощность его излучения не превышает 10 Вт, а дальность действия импульса подавления может достигать 1 км.

Установки ЛПД-801 оснащаются планками Вивера, которые позволяют устанавливать на них прицелы, лазерные целеуказатели, приклады и другие аксессуары.

В «Лаборатории ППШ» отмечают, что с помощью установок ЛПД-801 военные могут создать периметр безопасности, позволяющий защитить охраняемый объект или определённую территорию.

ЛПД-801

© Лаборатория ППШ

В свою очередь, Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны РФ разработал комплекс РЭБ «Ступор».

Как и ЛПД-801, «Ступор» внешне напоминает ружьё. Установка была создана для подавления БПЛА, в том числе коптерного типа. Впервые «Ступор» был представлен публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

По данным из открытых источников, дальность действия комплекса достигает 500 м, излучаемая мощность равняется 10 Вт. Вес изделия составляет 5,5 кг.

По словам конструктора «Ступора» Дмитрия Клочко, потребность в таких комплексах будет только возрастать.

«Потребность в антидронах на фронте — многие тысячи штук. В идеале при возрастании количества БПЛА у противника, а это происходит, такое электромагнитное устройство должно быть в каждом мотострелковом и парашютно-десантном взводе, в каждом боевом расчёте артиллерии и комплексов ПВО», — рассказал он в интервью RT.

Помимо этого, с 2018 года военные используют комплекс радиоэлектронной борьбы «Силок», разработанный московским оборонным концерном «Созвездие» (входит в «Ростех»).

Данные установки предназначены для обнаружения и нейтрализации БПЛА без физического воздействия. Устройство в автоматическом режиме находит цель, устанавливает её координаты и выводит из строя её каналы управления, телеметрии и связи. В результате этого дроны оказываются непригодными к использованию.

«Силок» способен гарантированно подавлять аппаратуру БПЛА на расстоянии до 4 км от своего места нахождения.

Собственные разработки в области борьбы с дронами ведёт и производитель БПЛА Zala Aero Group (входит в концерн «Калашников»). Так, в компании создали ружьё-антидрон REX-1. По словам разработчиков, к его достоинствам относится минимальное время развёртывания, простота использования, радиус действия в 2 км и возможность непрерывной работы в течение 3 часов.

«В оружие встроен блок подавления, который заглушает в радиусе пяти километров сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo. Также устройство способно на расстоянии километра блокировать сигналы GSM, 3G, LTE и ставить помехи на частотах 900 Mhz, 2,4 GHz, 5,2 — 5,8 GHz», — сообщается на сайте разработчика.

Ещё одна система, созданная Zala Aero Group, — портативное устройство подавления спутниковых навигационных систем ZALA ZONT. Аппарат вместе с батареей весит всего 800 г. Благодаря такой компактности боец может носить его в стандартном подсумке для транспортировки автоматного магазина. Радиус действия ZALA ZONT — до 2 км, время работы без подзарядки — 6 часов.

«Напоминают автомат»

По словам аналитиков, работа беспилотников противника представляет сегодня серьёзную проблему для военных. Как отмечает обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин, в условиях современного боя даже небольшие «дроны могут нанести непоправимый вред».

Для борьбы с этой угрозой в последние годы стали активно создаваться ружья-антидроны, говорят эксперты.

«Не так давно были разработаны антидроновые ружья. Они чем-то напоминают автомат: дальность действия у них обычно не превышает 2 км. Такое ружьё наводится на беспилотник, после чего у дрона пропадает канал управления. В результате БПЛА совершает посадку или просто падает и разбивается», — пояснил в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов.

При этом он отметил, что подобные устройства эффективны лишь против малоразмерных дронов и не могут заменить собой полноценные средства ПВО или более мощные установки РЭБ.

«Если мы ведём речь о дронах класса Bayraktar TB2 и серьёзнее, то, конечно, подобное ружьё практически бесполезно против них. Они летают на высоте 5—7 км, что превышает дальность действия ружей. Данные системы эффективны против квадрокоптеров и небольших дронов, особенно дронов-камикадзе типа Switchblade-300/600. Это достаточно опасное американское оружие: на нём используются электродвигатели, из-за чего оно не излучает тепло, что затрудняет его отслеживание. Для более крупных дронов нужны полноценные станции РЭБ», — говорит аналитик.

Эксперты полагают, что потребность в ружьях-антидронах будет только возрастать.

«Подобные ружья просто незаменимы и очень востребованы. Чем больше их будет в войсках, тем лучше. В идеале такие ружья должны применяться в каждом подразделении. Каждый взвод, который действует в обороне или наступлении, должен иметь в своём арсенале такое оружие», — указал Юрий Кнутов.

Аналогичного мнения придерживается и обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

«В настоящее время дроны могут выполнять не только разведывательные задачи, но и наносить удары. В зоне их поражения может оказаться любое подразделение на поле боя. Поэтому средства борьбы с БПЛА должны применяться во всех подразделениях, которые участвуют в СВО. Кроме того, они должны прикрывать важные объекты военной и энергетической инфраструктуры», — заключил эксперт.