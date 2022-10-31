«Универсальное средство на поле боя»: на что способны российские дроны-камикадзе

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» обладает специальной защитой, которая оберегает его даже от новейшего лазерного оружия против дронов, сообщили в госкорпорации «Ростех». Там также отметили, что «Ланцет» способен самостоятельно проводить разведку и атаковать цель без использования спутниковой навигации. Этот дрон-камикадзе сейчас активно применяется в зоне спецоперации на Украине. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что предприятия госкорпорации готовы производить эти и другие беспилотники в необходимых количествах. По словам аналитиков, барражирующие боеприпасы в ходе боевых действий зарекомендовали себя как эффективное и крайне востребованное в войсках оружие.

Российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» неуязвим даже для новейшего лазерного оружия против дронов, сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Перехватить, уничтожить или спрятаться от «Ланцета» практически невозможно. Благодаря встроенной противолазерной защите даже новейшее лазерное оружие против дронов не страшно этому беспилотнику», — отмечается в сообщении, размещённом в Telegram-канале компании.

В «Ростехе» также заявили, что этому дрону, который относится к классу барражирующих боеприпасов, не нужна спутниковая навигация и он способен самостоятельно осуществлять разведку и атаковать цель.

Ранее глава корпорации Сергей Чемезов в интервью «Ведомостям» сообщил, что «Ростех» готов поставлять беспилотники в войска в требуемых количествах.

«В тех сегментах беспилотных летательных аппаратов, где мы работаем, результаты есть. «Калашников», например, делает дроны-камикадзе «Ланцет» и «Куб». На роликах из зоны СВО есть примеры их успешного применения. Мы готовы поставлять их в необходимых объёмах, если будет заказ», — сказал Чемезов.

По схеме «двойной икс»

Как сообщается на сайте «Ростеха», «Ланцет» был разработан компанией ZALA AERO (входит в концерн «Калашников»). Он представляет собой беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, который способен совершать продолжительный полёт над полем боя, самостоятельно обнаруживать цель и по необходимости уничтожать её, спикировав подобно управляемой ракете.

Конструкция «Ланцета» выполнена по необычной аэродинамической схеме «двойной икс», отмечают в компании.

«Она позволяет совершать пикирование на очень высоких скоростях, сохраняя при этом полезную нагрузку большой массы, при этом масса самого БПЛА — всего 12 кг. Такая схема на подобных аппаратах применяется впервые», — подчёркивали в «Ростехе».

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По словам разработчиков, «Ланцет» может пролететь десятки километров и произвести удар с хирургической точностью. При этом оператор контролирует действия дрона с помощью телевизионного канала наведения. Беспилотник не теряет видеоконтакт с оператором до момента соприкосновения с целью.

В состав комплекса входит не только боевая часть, но и модуль разведки, навигации и связи, который может определять координаты по разным источникам и объектам и не имеет жёсткой привязки к спутниковой навигации.

Известно, что существует как минимум две модификации данного дрона: «Ланцет-1» и «Ланцет-3».

Они отличаются продолжительностью полёта, собственным весом и массой боевой части. Так, по данным «Ростеха», первый «Ланцет» может находиться в воздухе 30 минут и несёт 1 кг полезной нагрузки при общем весе в 5 кг. «Ланцет-3», в свою очередь, весит 12 кг и способен поднять 3 кг полезной нагрузки. Продолжительность его полёта при этом составляет 40 минут.

В последние недели Минобороны разместило серию видеосъёмок, на которых видна успешная работа «Ланцетов» в ходе специальной военной операции на Украине.

Так, 13 октября был обнародован ролик, на котором с помощью «Ланцета» уничтожается внедорожник ВСУ. А 29 октября оборонное ведомство продемонстрировало видео уничтожения украинского ЗРК «Бук-М» и двух 155-мм гаубиц М777.

У компании ZALA AERO есть ещё один дрон-камикадзе — «КУБ-БЛА». На сайте «Ростеха» указывается, что преимуществами этого комплекса являются скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность и простота в обращении.

«Беспилотник, габариты которого не превышают 1210 х 950 х 165 мм, может совершать полёт продолжительностью 30 минут со скоростью от 80 до 130 км/ч, при этом масса полезной нагрузки достигает 3 кг», — говорится в материалах компании.

Как отмечал Сергей Чемезов, «КУБ-БЛА» — это «очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО».

Образец «КУБ-БЛА», представленный на форуме «Армия-2019»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Огромная потребность»

По словам военных аналитиков, «Ланцет» проявил себя как крайне эффективное оружие.

«Ланцет», особенно в модификации под номером три, показал себя очень хорошо. Он эффективен при работе не только по неподвижным целям, но и по мобильным объектам. Кроме того, «Ланцет» малозаметен, что достигается за счёт композитных материалов и наличия электрического двигателя, который в тепловом диапазоне незаметен для средств ПВО противника. Важно также, что благодаря аэродинамической схеме «двойной икс» «Ланцет» обладает высокой манёвренностью. Всё это делает его универсальным средством на поле боя. В войсках он нужен», — заявил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитики напоминают, что в начале СВО на фронте ощущалась нехватка дронов, в том числе малогабаритных, но сейчас ситуация начинает меняться.

«Те предприятия, которые продвигали свою продукцию, в том числе «Ланцеты» и «Кубы», нарастили объёмы их производства», — пояснил в разговоре с RT директор Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслав Пшихопов.

Так, 24 октября концерн «Алмаз-Антей» сообщил, что Обуховский завод начал серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов для гражданского рынка.

«Первые 400 изделий будут собраны в ноябре, а до конца текущего года запланирован выпуск около 1 тыс. беспилотников. Проект разрабатывался в рамках программы по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — отмечается в сообщении.

Аппарат можно будет эксплуатировать при сильном ветре и отрицательных температурах. Предварительная стоимость полного комплекта БПЛА будет значительно ниже, чем у представленных на рынке зарубежных аналогов, подчеркнули в компании.

Как напоминают аналитики, такие гражданские беспилотники активно применяются в ходе СВО.

«В квадрокоптерах есть огромная потребность. Их нужно много и для разведки, и для корректировки артиллерии», — говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

При этом, по его словам, перед отечественными предприятиями стоит задача импортозамещения ряда комплектующих.

«Россия начала больше уделять внимание этой отрасли — в этом нет сомнений. Но противоположная сторона тоже не стоит на месте. Ведущие мировые производители БЛА продолжают развиваться», — отметил Денисенцев.