«Универсальное средство на поле боя»: на что способны российские дроны-камикадзе
- Барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет» на стенде концерна «Калашников» на форуме «Армия-2019»
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» неуязвим даже для новейшего лазерного оружия против дронов, сообщили в госкорпорации «Ростех».
«Перехватить, уничтожить или спрятаться от «Ланцета» практически невозможно. Благодаря встроенной противолазерной защите даже новейшее лазерное оружие против дронов не страшно этому беспилотнику», — отмечается в сообщении, размещённом в Telegram-канале компании.
В «Ростехе» также заявили, что этому дрону, который относится к классу барражирующих боеприпасов, не нужна спутниковая навигация и он способен самостоятельно осуществлять разведку и атаковать цель.
Ранее глава корпорации Сергей Чемезов в интервью «Ведомостям» сообщил, что «Ростех» готов поставлять беспилотники в войска в требуемых количествах.
«В тех сегментах беспилотных летательных аппаратов, где мы работаем, результаты есть. «Калашников», например, делает дроны-камикадзе «Ланцет» и «Куб». На роликах из зоны СВО есть примеры их успешного применения. Мы готовы поставлять их в необходимых объёмах, если будет заказ», — сказал Чемезов.
По схеме «двойной икс»
Как сообщается на сайте «Ростеха», «Ланцет» был разработан компанией ZALA AERO (входит в концерн «Калашников»). Он представляет собой беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, который способен совершать продолжительный полёт над полем боя, самостоятельно обнаруживать цель и по необходимости уничтожать её, спикировав подобно управляемой ракете.
Конструкция «Ланцета» выполнена по необычной аэродинамической схеме «двойной икс», отмечают в компании.
«Она позволяет совершать пикирование на очень высоких скоростях, сохраняя при этом полезную нагрузку большой массы, при этом масса самого БПЛА — всего 12 кг. Такая схема на подобных аппаратах применяется впервые», — подчёркивали в «Ростехе».
По словам разработчиков, «Ланцет» может пролететь десятки километров и произвести удар с хирургической точностью. При этом оператор контролирует действия дрона с помощью телевизионного канала наведения. Беспилотник не теряет видеоконтакт с оператором до момента соприкосновения с целью.
В состав комплекса входит не только боевая часть, но и модуль разведки, навигации и связи, который может определять координаты по разным источникам и объектам и не имеет жёсткой привязки к спутниковой навигации.
Известно, что существует как минимум две модификации данного дрона: «Ланцет-1» и «Ланцет-3».
Они отличаются продолжительностью полёта, собственным весом и массой боевой части. Так, по данным «Ростеха», первый «Ланцет» может находиться в воздухе 30 минут и несёт 1 кг полезной нагрузки при общем весе в 5 кг. «Ланцет-3», в свою очередь, весит 12 кг и способен поднять 3 кг полезной нагрузки. Продолжительность его полёта при этом составляет 40 минут.
В последние недели Минобороны разместило серию видеосъёмок, на которых видна успешная работа «Ланцетов» в ходе специальной военной операции на Украине.
Так, 13 октября был обнародован ролик, на котором с помощью «Ланцета» уничтожается внедорожник ВСУ. А 29 октября оборонное ведомство продемонстрировало видео уничтожения украинского ЗРК «Бук-М» и двух 155-мм гаубиц М777.
У компании ZALA AERO есть ещё один дрон-камикадзе — «КУБ-БЛА». На сайте «Ростеха» указывается, что преимуществами этого комплекса являются скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность и простота в обращении.
«Беспилотник, габариты которого не превышают 1210 х 950 х 165 мм, может совершать полёт продолжительностью 30 минут со скоростью от 80 до 130 км/ч, при этом масса полезной нагрузки достигает 3 кг», — говорится в материалах компании.
Как отмечал Сергей Чемезов, «КУБ-БЛА» — это «очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО».
- Образец «КУБ-БЛА», представленный на форуме «Армия-2019»
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Огромная потребность»
По словам военных аналитиков, «Ланцет» проявил себя как крайне эффективное оружие.
«Ланцет», особенно в модификации под номером три, показал себя очень хорошо. Он эффективен при работе не только по неподвижным целям, но и по мобильным объектам. Кроме того, «Ланцет» малозаметен, что достигается за счёт композитных материалов и наличия электрического двигателя, который в тепловом диапазоне незаметен для средств ПВО противника. Важно также, что благодаря аэродинамической схеме «двойной икс» «Ланцет» обладает высокой манёвренностью. Всё это делает его универсальным средством на поле боя. В войсках он нужен», — заявил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.
Аналитики напоминают, что в начале СВО на фронте ощущалась нехватка дронов, в том числе малогабаритных, но сейчас ситуация начинает меняться.
«Те предприятия, которые продвигали свою продукцию, в том числе «Ланцеты» и «Кубы», нарастили объёмы их производства», — пояснил в разговоре с RT директор Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслав Пшихопов.
Так, 24 октября концерн «Алмаз-Антей» сообщил, что Обуховский завод начал серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов для гражданского рынка.
«Первые 400 изделий будут собраны в ноябре, а до конца текущего года запланирован выпуск около 1 тыс. беспилотников. Проект разрабатывался в рамках программы по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — отмечается в сообщении.
Аппарат можно будет эксплуатировать при сильном ветре и отрицательных температурах. Предварительная стоимость полного комплекта БПЛА будет значительно ниже, чем у представленных на рынке зарубежных аналогов, подчеркнули в компании.
Как напоминают аналитики, такие гражданские беспилотники активно применяются в ходе СВО.
«В квадрокоптерах есть огромная потребность. Их нужно много и для разведки, и для корректировки артиллерии», — говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.
При этом, по его словам, перед отечественными предприятиями стоит задача импортозамещения ряда комплектующих.
«Россия начала больше уделять внимание этой отрасли — в этом нет сомнений. Но противоположная сторона тоже не стоит на месте. Ведущие мировые производители БЛА продолжают развиваться», — отметил Денисенцев.
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