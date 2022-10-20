«Поиски оптимальной конструкции»: как Ту-124 повлиял на развитие отечественной авиации

60 лет назад ближнемагистральный пассажирский самолёт Ту-124 начал осуществлять регулярные рейсы. Лайнеры сначала работали на маршруте Москва — Таллин, а затем стали летать и в другие города. Ту-124 могли перевозить 56 пассажиров и совершать полёты на дальности до 2100 км. Всего было выпущено 165 таких машин. В дальнейшем на базе Ту-124 был создан гораздо более массовый лайнер Ту-134, который стал одной из главных рабочих лошадок советской гражданской авиации. По словам экспертов, Ту-124 был промежуточной моделью, на которой конструкторы отрабатывали технические решения, применявшиеся впоследствии на других пассажирских лайнерах КБ Туполева.

В октябре 1962 года ближнемагистральный лайнер Ту-124 начал осуществлять регулярные пассажирские рейсы.

Сначала самолёты летали из Москвы в Таллин, а затем были организованы рейсы и в другие советские города. В апреле 1964 года Ту-124 совершил первый международный рейс по маршруту Москва — Варшава.

История создания Ту-124 началась в конце 1950-х годов, когда в Советском Союзе назрела необходимость разработки нового самолёта для региональных пассажирских перевозок. Использовавшиеся на тот момент Ил-14 и Ту-104 уже не отвечали необходимым требованиям.

Работы по новом проекту начались в КБ Туполева в 1958 году. В техническом описании указывалось, что новый лайнер предназначался для «связи столицы с республиканскими областными и крупными промышленными центрами и связи между ними, а также для полётов на международных линиях».

Ту-124

РИА Новости

© Б. Вдовенко

Первый полёт новая машина выполнила под руководством лётчика-испытателя КБ Александра Калины.

После успешных испытаний началось серийное производство лайнера, которое было развёрнуто на Харьковском авиационном заводе (в те годы он назывался заводом №135).

Первый вариант Ту-124 мог перевозить 44 пассажира. В 1964 году в серию пошла обновлённая версия, рассчитанная уже на 56 человек. Увеличение вместительности было достигнуто за счёт изменений в планировке салона.

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Крейсерская скорость лайнера составляла 780 км/ч, а максимальная дальность полёта достигала 2100 км.

В качестве силовой установки на самолёте использовались два двухконтурных турбореактивных двигателя Д-20П, разработанных в ОКБ П.А. Соловьёва.

В рамках программы по созданию Ту-124 строились и полугрузовые самолёты, предназначенные для перевозки груза и ограниченного числа пассажиров, а также учебные штурманские суда для подготовки персонала ВВС.

Всего завод №135 выпустил 165 единиц Ту-124 всех модификаций. Производство самолёта прекратилось в 1965 году.

Помимо СССР, Ту-124 эксплуатировались также в Чехословакии, Индии, Ираке, Китае и ГДР.

«Стиляга» и «свисток»

По словам экспертов, после довольно быстрого завершения выпуска Ту-124 история этого лайнера не закончилась: на его базе был создан новый пассажирский лайнер Ту-134.

Его разработка началась в 1960 году, когда ещё не были окончены работы над Ту-124. А уже через три года в небо поднялась первая опытная машина, за штурвалом которой снова был Александр Калина.

Ту-134

РИА Новости

© Александр Кондратюк

Испытания и доработки нового самолёта заняли больше времени, чем у Ту-124: первый рейс с пассажирами на борту Ту-134 совершил только в сентябре 1967 года по маршруту Москва — Адлер.

Главным отличием нового лайнера от предшественника стало размещение двигателей в хвостовой части фюзеляжа, а не в корневой части крыла, как у Ту-124. При этом машина получила новые силовые агрегаты Д-30, тяга которых составляла 6800 кгс (против 5400 кгс у Д-20П).

Крейсерская скорость у Ту-134 осталась такой же, как и у Ту-124, — 780 км/ч. Незначительно сократилась дальность полёта — до 1970 км. Вместе с тем была увеличена вместимость лайнера: первые Ту-134 могли взять на борт до 64 пассажиров, а более поздние модификации — 80—90 человек.

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Важным преимуществом нового самолёта стала возможность взлёта и посадки на коротких взлётных полосах низкого качества, которые нередко встречались в региональных аэропортах СССР.

Стоит отметить, что впервые в отечественной практике конструкция Ту-134 и его лётные данные прошли международный контроль, а сама машина получила международный сертификат лётной годности.

Как отмечается на сайте «Ростеха», новый самолёт «полюбился и лётчикам, и руководству страны, и простым пассажирам». За длинный и узкий фюзеляж его прозвали «стилягой», а за высокий звук двигателей — «свистком».

Для своего времени Ту-134 отличался высоким уровнем комфорта: по уровню шума и вибраций в пассажирском салоне самолёты долгое время были самыми комфортабельными в авиапарке «Аэрофлота».

На этот лайнер в СССР приходилась значительная доля ближнемагистральных перевозок: к началу 1990-х на советских внутренних рейсах «стиляги» перевезли около 500 млн пассажиров.

«Сначала самолёт обслуживал в основном международные линии и связывал Москву с крупными городами, однако с начала 1970-х Ту-134 становится главной рабочей лошадкой региональных рейсов», — отмечается на сайте «Ростеха».

Успех лайнера был отмечен и правительством. В 1972 году за создание семейства самолётов Ту-134 руководство КБ им. А.Н. Туполева, смежных предприятий и гражданского воздушного флота удостоилось Государственной премии.

Помимо пассажирского лайнера, в КБ Туполева было создано множество других модификаций Ту-134: для обучения лётчиков дальней авиации, для доставки космических челноков, летающая лаборатория Ту-134ЛК, сельскохозяйственный Ту-134СХ и другие.

Всего было выпущено 852 машины, из которых 134 судна были поставлены зарубежным заказчикам.

Производство Ту-134 завершилось в 1984 году, однако коммерческая эксплуатация лайнера на российских регулярных линиях продолжалась до 2019 года. При этом ряд бортов Ту-134 до сих пор используется в Министерстве обороны РФ.

«Прямой наследник Ту-124»

По словам исполнительного директора отраслевого агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, Ту-124 для своего времени был довольно экономичной машиной.

«Ту-124 с реактивным двигателем обладал высокой по меркам того времени топливной эффективностью. Однако период эксплуатации Ту-124 оказался не слишком долгим. Дело в том, что КБ Туполева достаточно быстро смогло создать и вывести в эксплуатацию более совершенную машину со сравнимыми габаритами — Ту-134. Это прямой наследник Ту-124. Он отличался установкой двигателей в хвостовой части фюзеляжа, что значительно повысило комфорт для пассажиров», — рассказал аналитик в беседе с RT.

В свою очередь, историк авиации и писатель Николай Бодрихин назвал Ту-124 «промежуточной моделью».

«Создание Ту-124 было своего рода поисками оптимальной конструкции. Этот поиск в итоге завершился созданием Ту-134, который оказался прекрасной моделью. Если бы его не списали, он вполне мог бы и сейчас летать. Так что Ту-124 получился неким промежуточным вариантом», — сказал аналитик в беседе с RT.

Кабина Ту-134

РИА Новости

© Александр Кряжев

Как отметил эксперт, созданный на базе Ту-124 лайнер Ту-134 пользовался большим успехом и долгие годы работал в отечественной гражданской авиации.

«Ту-134 перевезли около 500 млн пассажиров. Для своего времени это был выдающийся результат. Я считаю, что это был удачный самолёт, безопасный и экономичный», — сказал Николай Бодрихин.

Благодаря созданию этих лайнеров советская авиация сделала большой шаг вперёд в своём развитии, полагает Олег Пантелеев.

«Ту-134 был одним из наиболее массовых ближнемагистральных самолётов. Он позволил буквально окутать маршрутной сетью значительное количество городов в разных республиках СССР. Благодаря этому было организовано прямое высокочастотное сообщение между крупными промышленными, экономическими, культурными центрами страны», — заключил аналитик.